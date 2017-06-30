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Roma Oğuzhan Özyakup için yaptığı teklifi 10 milyon euroya yükseltti

Bir süredir Oğuzhan Özyakup’un peşinde olan Roma’nın, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için her yolu denediği öğrenildi.

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Oğuzhan için daha önce 9 milyon Euro’yu gözden çıkaran İtalyan ekibinin, son olarak 10 milyon Euro’ya kadar çıktığı ve bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay teklifinde bulunduğu bildirildi.

Beşiktaş’ın ise 15 milyon Euro’ya kadar indiği konuşuluyor.

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