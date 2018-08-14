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Roma, Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı

Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalyan ekibi, kadrosunu Steven Nzonzi ile güçlendirdi.

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Sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapan AS Roma, Sevilla'nın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin transferini de tamamlama aşamasına geldi.

Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla Fransız futbolcunun İtalya'ya geldiğini duyuran Roma, sağlık kontrollerinin ardından Nzonzi ile sözleşme imzalayacak.

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