Roma, Yunus Akgün ve Sefa Akgün'ü listesine aldı

Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder’in ardından Galatasaray ve Trabzonsporlu birer ismi daha listesine ekledi.

Monchi, Galatasaray’dan Yunus Akgün ile Trabzonspor’dan Sefa Akgün’ü transfer etmek istiyor. 2000 jenerasyonunun önemli isimlerinden Akgünler (kardeş değiller), henüz A takımlarında forma giyme şansı bulamadılar.

Roma’nın transfer için bu iki ismin biraz daha pişmesini bekleyebileceği kaydedildi. Galatasaray U21 takımında forma giyen Yunus Akgün sol ayağını kullanıyor. Kanat ve forvette görev alabilen 17 yaşındaki futbolcu U17 Milli Takımı’nın da önemli isimleri arasında.

2012’den bu yana Trabzonspor forması giyen Sefa Akgün de sol ayağını kullanıyor. Orta sahanın ortasında forma giyen genç oyuncu şimdilerde Trabzonspor U19 takımının başarısı için ter döküyor.

(Ajansspor)