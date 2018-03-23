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Roma'da Cengiz Ünder tedirginliği!

Cengiz Ünder’in milli takım kampında sakatlanması, kulübü Roma’yı endişelendirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu, antrenmanda sakatlandığını söylediği futbolcunun İrlanda karşısında görev almayacağını açıklamıştı.

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Roma Kulübü’nün bu gelişmenin üzerine derhal Türkiye A Milli Takımı’ndan yetkililere ulaştıkları ortaya çıktı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile çok kritik karşılaşmalara çıkacak sarı-kırmızılılar, takımın son dönemdeki en formda ismiyle ilgili gelişmeler karşısında tedirginlik yaşadı. 

Kulüp gibi taraftarların da gelişmelerle ilgili kaygılı oldukları bildirildi. Oyuncunun yaşadığı sakatlığın ilk belirlemelere göre sol dizinden olduğu ortaya çıktı. Diz sakatlıklarının çok kritik olması nedeniyle İtalyanların istim üzerinde oldukları belirtildi. İrlanda karşısında oynatılmayacak olması kararının Roma cephesini bir nebze rahatlattığı belirtildi. 

Türkiye Milli Takımı doktorlarından aldıkları bilginin bu rahatlamada pay sahibi olduğu ifade edildi. Şu an için milli kadroda yer almaya devam eden genç yıldızın, İtalya’ya geri çağrılma ihtimali üzerinde de durulduğu vurgulandı. 

(Skorer)

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