Roma'da harikalar yaratan Cengiz Ünder, milli takımda da ilgi odağı oldu

Roma formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde son 9 karşılaşmada 6 gol atıp 1 de asist yapan genç yetenek, teknik direktör Di Francesco’nun vazgeçilmez ismi olurken, sergilediği performansla da taraftarları büyüledi.

Bazı Romalı futbolseverler, Cengiz’in bir idol olacağını söylerken; milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Ay-Yıldızlılar’a katılan Ünder, burada da ilgi odağı oldu.

İtalya basının her anını yakından takip ettiği Cengiz Ünder, milli kafile içinde de herkesin üzerine titrediği bir isim.

Teknik direktör Mircea Lucescu, 20 yaşındaki futbolcuya geleceğiyle ilgili tavsiyelerde bulunurken, Mehmet Topal, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan gibi isimler ise genç takım arkadaşlarına daha çok çalışması ve özel yaşantısına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

GENÇLERE TAVSİYE VERDİ

Hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikle takdir toplayan Cengiz, 1-0 kazandığımız İrlanda maçının devre arasında da genç meslektaşlarının sorularını yanıtladı.

Devrede Cengiz’in yanına gelen top toplayıcı çocuklar, milli yıldıza kariyeriyle ilgili sorular sordu. Sezon başında Roma’ya gitmesine rağmen kısa sürede İtalyanca öğrenen Cengiz, burada yaşadığı tecrübeyi gençlere aktardı.

Milli Takım’ın İrlanda ile oynadığı karşılaşmada top toplayıcı olarak görev yapan gençler ise idol olarak gördükleri Cengiz’den futbolla ilgili tavsiyeler aldı.

(Haberturk)