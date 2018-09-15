Roma'dan Cengiz Ünder'e yeni sözleşme
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Cengiz Ünder Roma ile yeni bir sözleşme yapacak.
İtalya’da Roma formasıyla başarılı bir dönem geçiren Cengiz Ünder’e yeni sözleşme geliyor. Çizme’de Corriere Dello Sport’ta yayınlanan haberde, Roma Sportif Direktörü Monchi’nin Cengiz’e yeni sözleşme hazırlığında olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri çeken genç oyuncu için yıllık maaşına zam ve sözleşme süresini uzatma yapılacak.
1 milyon euronun altında maaşı olan Cengiz için 1.8 milyon euroluk yeni bir maaş belirlendiği ifade edildi. Ayrıca sözleşmenin 2023 yılına kadar uzatılacağı da aktarıldı. 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmede iyileştirmeyle beraber memnun olacağı dile getirildi.
(Skorer)
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