Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor mu?

2003 yılında Chelsea'yi satın alan ve yaptığı flaş transferler ile adından söz ettiren Rus milyarder Roman Abramovich'in kulübü satacağı iddiaları uzun süredir İngiliz basınını meşgul ediyordu.

İngiliz iş adamı Jim Ratcliffe'nin Chelsea'yi satın alma teklifine Abramovich'in cevabı belli oldu. İngiliz Sky Sports'un haberine göre Abramovich, Ratcliffe'in teklini kabul etmedi.

51 yaşındaki Rus milyarderin Chelsea ile uzun dönem planlar kurduğu ve cazip teklifler gelmesine rağmen kulübü satmayacağı belirtildi.

Öte yandan Chelsea'nin konu hakkında kısa süre içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor. (Sporx)