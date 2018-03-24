Roman Neustadter: Aldığımız cezayı anlayışla karşılıyoruz

Rusya'nın Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından gece kulübüne gittiği gerekçesiyle ceza verilen Roman Neustadter, verilen ceza ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Neustadter'in sözleri;

"Milli maçtan sonra gece dışarda olmamamız gerekirdi. Yanlış yaptık, özür diliyoruz ve aldığımız cezayı anlayışla karşılıyoruz. İleride aynı hatayı yapmamak ve milli takımda yer almak için en iyimizi yapacağız."