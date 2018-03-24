Roman Neustadter: Aldığımız cezayı anlayışla karşılıyoruz
Rusya'nın Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından gece kulübüne gittiği gerekçesiyle ceza verilen Roman Neustadter, verilen ceza ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından gece kulübüne gittiği gerekçesiyle ceza verilen Roman Neustadter, verilen ceza ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Neustadter'in sözleri;
"Milli maçtan sonra gece dışarda olmamamız gerekirdi. Yanlış yaptık, özür diliyoruz ve aldığımız cezayı anlayışla karşılıyoruz. İleride aynı hatayı yapmamak ve milli takımda yer almak için en iyimizi yapacağız."
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