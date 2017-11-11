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Roman Neustadter: Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giymem

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Roman Neustadter, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giymeyeceğini açıkladı.

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Roman Neustadter, Rusya sosyal platform sitesi VK'nın canlı yayınına katıldı.

Bu sezon daha iyi durumda olduğunu için daha fazla forma giydiğini söyleyen Rus futbolcu, ezeli rakipleri kızdıracak bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu, "Benim prensiplerim var. Schalke'de oynadım ve asla Dortmund'a gidemem. Aynı şekilde Türkiye'de de Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyemem" diye konuştu. (Fotomaç)

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