Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roman Neustadter, Rusya'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edilecek

Fenerbahçe’de sezonun başarılı ismi Roman Neustadter’e Rusya Milli Takımı’ndan da güzel haberler geliyor. Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2018 Dünya Kupası için artık geri sayıma geçilirken, ülkeler kadrolarını şekillendirmeye başladı. Özellikle ev sahibi Rusya’nın kadrosunda önemli kararlar geliyor. Rusya teknik direktörü Stanislav Cherchesov, 23 kişilik nihai kadrosuyla alakalı kararlarını verdi.

Fenerbahçe’de bu sezon düzenli forma giyip, başarılı bir görüntü çizen Roman Neustadter, milli takım yetkililerinden de tam not aldı.

Savunma hattını şekillendirdiği belirtilen Stanislav Cherchesov’un Neustadter’i 23 kişilik kesin kadroya alacağı duyuruldu. Tecrübeli stoperin as kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2018 FIFA Dünya Kupası stadyumu

2018 FIFA Dünya Kupası stadyumu

Dünyada eşi benzeri olmayan köprü

Dünyada eşi benzeri olmayan köprü

Arda Turan'a tarihi ceza yolda

Arda Turan'a tarihi ceza yolda

İstanbulluları korkutan olay: Depremden daha yıkıcı olacak

İstanbulluları korkutan olay: Depremden daha yıkıcı olacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA