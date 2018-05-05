Roman Neustadter, Rusya'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edilecek
Fenerbahçe’de sezonun başarılı ismi Roman Neustadter’e Rusya Milli Takımı’ndan da güzel haberler geliyor. Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
2018 Dünya Kupası için artık geri sayıma geçilirken, ülkeler kadrolarını şekillendirmeye başladı. Özellikle ev sahibi Rusya’nın kadrosunda önemli kararlar geliyor. Rusya teknik direktörü Stanislav Cherchesov, 23 kişilik nihai kadrosuyla alakalı kararlarını verdi.
Fenerbahçe’de bu sezon düzenli forma giyip, başarılı bir görüntü çizen Roman Neustadter, milli takım yetkililerinden de tam not aldı.
Savunma hattını şekillendirdiği belirtilen Stanislav Cherchesov’un Neustadter’i 23 kişilik kesin kadroya alacağı duyuruldu. Tecrübeli stoperin as kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
(Skorer)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.