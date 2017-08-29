Roman Neustadter Rusya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor...

Habertürk'te yer alan habere göre; Takımdan ayrılan Simon Kjaer'in boşluğunu Zenit'ten Luis Neto ile kapatan Sarı-Lacivertli yöneticiler bir diğer stoper Roman Neustadter'i de tekliflerin istedikleri seviyeye gelmesi halinde satmayı planlıyor.

3-4 milyon Euro gibi bir bedel teklif edilmesi halinde oyuncunun gidişine onay verecek olan Kanarya'nın yıldız oyuncusuna Spartak Moskova'nın yanı sıra başka Rus kulüpleri de talip.