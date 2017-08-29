Roman Neustadter Rusya'ya gidiyor
Neto'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, Rus stoper Roman Neustadter'i takımdan gönderebilir.
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor...
Habertürk'te yer alan habere göre; Takımdan ayrılan Simon Kjaer'in boşluğunu Zenit'ten Luis Neto ile kapatan Sarı-Lacivertli yöneticiler bir diğer stoper Roman Neustadter'i de tekliflerin istedikleri seviyeye gelmesi halinde satmayı planlıyor.
3-4 milyon Euro gibi bir bedel teklif edilmesi halinde oyuncunun gidişine onay verecek olan Kanarya'nın yıldız oyuncusuna Spartak Moskova'nın yanı sıra başka Rus kulüpleri de talip.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.