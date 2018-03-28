Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roman Neustadter'den ayrılık açıklaması

Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, menajerinin Rusya'dan getirdiği teklifleri, 'Sözleşmem bitmeden dönmem.' diyerek geri çeviriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, milli takıma seçilmesinin ardından ortaya atılan, Rus takımlarına transfer olacağı yönündeki iddiaları reddetti.

"1 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR"

Konuyla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan Roman, "Düzenli olarak oynuyorum ve yaşadığım yerde mutluyum. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Şayet yönetim isterse bunu uzatmaya hazırım. Sözleşme yapmazlarsa o zaman Rusya'yı düşünebilirim" sözlerini sarf etti.

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, geçtiğimiz sezon Kjaer'in arkasında yedek kalmıştı.

Aykut Kocaman'la birlikte düzenli oynayan oyuncunun sözleşmesi 2019 Haziran'da bitiyor.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK paylaştı: Terör inlerine böyle girildi

TSK paylaştı: Terör inlerine böyle girildi

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA