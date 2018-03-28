Roman Neustadter'den ayrılık açıklaması
Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, menajerinin Rusya'dan getirdiği teklifleri, 'Sözleşmem bitmeden dönmem.' diyerek geri çeviriyor.
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, milli takıma seçilmesinin ardından ortaya atılan, Rus takımlarına transfer olacağı yönündeki iddiaları reddetti.
"1 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR"
Konuyla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan Roman, "Düzenli olarak oynuyorum ve yaşadığım yerde mutluyum. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Şayet yönetim isterse bunu uzatmaya hazırım. Sözleşme yapmazlarsa o zaman Rusya'yı düşünebilirim" sözlerini sarf etti.
2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, geçtiğimiz sezon Kjaer'in arkasında yedek kalmıştı.
Aykut Kocaman'la birlikte düzenli oynayan oyuncunun sözleşmesi 2019 Haziran'da bitiyor.
(Sabah)
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