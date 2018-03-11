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Roman Neustadter'e milli takımdan güzel haber

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi Roman Neustadter'e güzel haberler geldi.

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Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu olan Neustadter'in Dünya Kupası kadrosunda olması bekleniyor.

Rusya Milli Takım teknik direktörü Stanislav Cherchesov'un geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelerek tecrübeli oyuncuyu canlı izlediği öğrenildi.

Beşiktaş derbilerini İstanbul'da takip eden Cherchesov'un Neustadter'in performansını takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçeli yetkililerden de olumlu bildirimler alan Rusya hocası, 29 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosunda düşünüyor.

Öte yandan, Rus basınına da Neustadter ile ilgili bir değerlendirme yapan Cherchesov, "Sağlıklı ve başarılı olmaya devam ederse büyük şansı var. Şu anda ligdeki performansları belirleyici olacak" dedi.

(Skorer)

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