Roma'nın Sportif Direktör Monchi: Cengiz Ünder'i bırakmayı düşünmüyoruz

Sezon başında 15 milyon Euro bedelle Roma’nın yolunu tutan Cengiz Ünder, yeni takımında yeteri kadar forma şansı bulamadı. Roma’da 3 maçta oynayabilen genç yıldız, bu karşılaşmaların sadece ikisinde ilk 11’de sahaya çıkarken, milli futbolcunun Serie A’da yeteri kadar görev alamaması transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.

“GALATASARAY’IN BİR İLGİSİ YOK”

Galatasaray’ın devre arasında Cengiz’i kiralayacağı haberlerinin ardından Monchi’den çok özel açıklamalar geldi. İspanyol Sportif Direktör, “Cengiz için Galatasaray’dan herhangi bir teklif almadık. Galatasaray’ın Cengiz için bir ilgisi yok. Bu konuyu konuşmaya gerek bile yok” ifadelerini kullandı.

“15 MİLYON EURO VERDİK NEDEN GÖNDERELİM?”

Ramón Rodríguez Verdejo (Monchi), Cengiz Ünder’e 15 milyon euroluk bir yatırım yaptıklarını ve bu rakamın aşağısında herhangi bir teklifi kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Monchi, “Cengiz’i 15 milyon euroya aldık ve büyük bir yatırım yaptık. Neden gönderelim?’’ dedi.

“CENGİZ’DEN MEMNUNUZ”

Monchi ayrıca, 20 yaşındaki yetenekli oyuncunun Milli Takım’da kadro bırakılması durumuna da değindi. Cengiz’den oldukça memnun olduklarını belirten Roma’nın Sportif Direktörü, “Kendisi yakın bir zamanda ilk 11’de forma giyecek. Çok çalışıyor ondan memnunuz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Cengiz Ünder’i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

(Akşam)