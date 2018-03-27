Roma'nın Sportif Direktörü Monchi: Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'yü takip ediyoruz

Roma Sportif Direktörü Monchi (Ramon Rodriguez Verdejo) flaş açıklamalara imza attı.

BREZİLYALI İÇİN HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Monchi, Freiburg forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü ile Beşiktaşlı Talisca'nın da radarlarında olduğunu açıkladı: "Çağlar takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık ve yetenekli. Talisca da aynı şekilde takibimizde. İlginç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz."

BARCELONA CENGİZ'İ İZLİYOR

Monchi sezon başında Başakşehir'den büyük ısrarlar sonunda aldıkları Cengiz Ünder'den memnun olduklarını belirtip, "Bu oyuncunun varlığından beni haberdar eden kişi Bayram Tutumlu'ydu. Pek çok kulüp kendisi ile ilgileniyordu. Kolay bir transfer olmadı. Manchester City mesela ilgilenen bir kulüptü. Çok genç ve önemli bir oyuncu olacağını düşünüyoruz. Onun için elimize ulaşan bir teklif yok ama Bayram Tutumlu'nun Barcelona Kulübü ile yakın ilişkileri var. Onların takip ettiklerini bana söyledi" diye konuştu.

(Radyospor)