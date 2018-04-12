Roma'nın Teknik Direktörü Di Francesco'dan Cengiz Ünder'e: Sana güveniyorum Turkish Airlines

Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz gecelerinden biri geçtiğimiz günlerde oynanan Roma-Barcelona maçında yaşandı. Roma 4-1 yenildiği Barcelona'yı rövanş karşılaşmasında 3-0 yenerek elerken, Cengiz Ünder de geceye imza atan isimlerden biri oldu.

"SANA GÜVENİYORUM TURKİSH AIRLINES"

Roma, Devler Ligi çeyrek finalinde 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselirken, tarihi golün asistini yapan Cengiz Ünder de manşetleri süsledi.

Sakatlığı nedeniyle Nou Camp'taki maçta oynayamayan Cengiz, Roma'daki mücadelede forma giyip giymeyeceği belirsizdi. Di Francesco, karşılaşmadan önce Ünder'in durumu için "İdmandaki performansına göre 11'de olup olmayacağına karar vereceğiz. Kondisyonuna bakacağız" derken, maç günü öğrencisini özel olarak motive etti.

Oyuncusuna Turkish Airlines diye seslenen İtalyan teknik adam, "Turkish Airlines, hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın. Sana güveniyorum. Bunun için buradasın. Senden sahaya çıkıp sonuna kadar mücadele etmeni ve kaliteni göstermeni istiyorum" dedi.

Hocasının güvenini boşa çıkarmayan Cengiz de üçüncü golü atan Manolas'a yaptığı asistle tarihi geri dönüşte katkı yapan Romalı oyuncular arasına adını yazdırdı.

THY'DEN KARŞILIK GELDİ

Öte yandan Türk Hava Yolları da Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla bu sözlere karşılık verdi. THY tweetinde "Cengiz gibi kanatlarımız oldukça biz hep başarıya uçarız!" ifadelerine yer verildi..