Romanya Futbol Federasyonu Christoph Daum ile yollarını ayırdı
Romanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Christoph Daum ile yolları ayırma kararı aldığını açıkladı.
Romanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Christoph Daum ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.
Alınan kötü sonuçların ardından Romanya'da Daum'a istifa çağrısı yapılmıştı. Daum kısa süre önce görevine devam ettiğini duyurdu fakat federasyon yolları ayırma kararı aldı.
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