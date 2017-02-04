Ronaldinho bugün İstanbul'a geliyor
Brezilyalı efsane Ronaldinho, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla İstanbul’a geleceğini duyurdu.
- Habertürk
36 yaşındaki oyuncunun bugün Türkiye’ye gelmesi beklenirken, ziyaret amacı hakkında bilgi verilmedi. Yıldız oyuncu son olarak Katalan devi Barcelona’nın kulüp elçisi olmuştu.
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