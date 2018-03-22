Ronaldinho siyasete atılıyor
Barcelona'da oynadığı dönemde dünyanın en iyi futbolcuları arasında başı çeken Ronaldinho, hayatında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Barcelona'da oynadığı dönemde dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho'nun siyasete atılmaya hazırlandığı öğrenildi.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre ünlü futbolcu, önümüzdeki ekim ayındaki genel seçimlerde Senato veya Temsilciler Meclisi'ne girmek istiyor.
Kariyerinde Paris Saint Germain ve Milan'da da top koşturan sambacı yıldız; 2002'de Brezilya'yla Dünya Kupası'nı, 2006'da da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.
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