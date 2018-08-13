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Ronaldo, Juventus formasıyla ilk golünü attı

Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla ilk golünü attı. Siyah beyazlılar, kulüp başkanının malikanesinde B takımıyla oynadığı maçı 5-0 kazandı.

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Cristiano Ronaldo, yeni takımı Juventus'un formasını ilk kez giydi, yalnızca 8 dakikada ilk golünü attı.

Siyah beyazlılar yeni sezon öncesi, genç takımıyla geleneksel karşılaşmasını yaptı.

Maç kulüp başkanı Andrea Agnelli’nin Villar Perosa kasabasındaki malikanesinde oynandı.

Dybala'nın 2, Ronaldo ve Marchisio'nun 1'er gol attığı maçı, A takımı 5-0 kazandı. Maçtaki diğer golü B takımından Capelli kendi kalesine attı.

Tarihi karşılaşma, yüzlerce Juventus taraftarının geleneksel olarak 72. dakikada sahaya girip futbolcularla kucaklaşmasıyla son buldu.

Teknik direktör Massimilano Allegri, yeni sezon öncesi transfer nedeniyle yönetim kuruluna teşekkür etti.

“Dünyanın en iyi futbolcusu Ronaldo ile Emre Can, Cancelo ve Spinazzola'nın transferleri, Bonucci'nin geri dönmesiyle kadromuz bayağı bir güçlendi. Ancak henüz bir şey kazanmadık. Çok çalışmamız gerekiyor. Juventus'un en önemli özelliklerinden biri, rakibe saygı duymaktır. Biz tarihimizdeki başarılarımızı bu sayede elde ettik. Kupalar kazanmak için çok çalışmaktan başka bir yol yok.”

Juventus, bu sezon Serie A'daki ilk maçını Chievo ile deplasmanda cumartesi günü oynayacak.

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