Ronaldo Real Madrid yönetimine 7 futbolcu önerdi!
İspanya'da yayın yapan Diario Gol'ün haberi günün en çok konuşulanları arasındaydı.
Real Madrid'in yıldız ismi Ronaldo'nun yönetime 7 oyuncunun transfer edilmesi yönünde istekte bulunduğu iddia edildi.
CR7'nin listesinde yer aldığı ileri sürülen isimler şöyle:
Marquinhos (PSG)
De Gea (M.United)
Hector Bellerin (Arsenal)
Thibaut Courtois (Chelsea)
Mohamed Salah (Liverpool
David Alaba (Bayern Münih)
Guedes (Benfica)
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