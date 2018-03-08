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Ronaldo Real Madrid yönetimine 7 futbolcu önerdi!

İspanya'da yayın yapan Diario Gol'ün haberi günün en çok konuşulanları arasındaydı.

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Real Madrid'in yıldız ismi Ronaldo'nun yönetime 7 oyuncunun transfer edilmesi yönünde istekte bulunduğu iddia edildi. 

CR7'nin listesinde yer aldığı ileri sürülen isimler şöyle:

Marquinhos (PSG)

De Gea (M.United)

Hector Bellerin (Arsenal)

Thibaut Courtois (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool

David Alaba (Bayern Münih)

Guedes (Benfica)

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