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Ronaldo'dan sonra Marcelo'nun da vergi kaçırdığı ortaya çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Marcelo hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla dava açılması talep edildi.

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Başkent Madrid'deki il mahkemesi savcılığından yapılan açıklamada,  Marcelo'nun 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait gelir vergileriyle bağlantılı olarak  maliyeden 490 bin 917 avro kaçırdığı iddiasıyla Alcobendas ilçesindeki mahkemeye  dava başvurusu yapıldığı bildirildi.

Real Madridli 29 yaşındaki futbolcuya dava açılma talebinin kabul  edilmesi halinde önümüzdeki aylarda mahkemeye ifade vermeye gitmesi bekleniyor.

Ronaldo maliye ile uzlaşamadı

Bu arada, İspanya'nın El Mundo gazetesinde yer alan habere göre,  reklam gelirlerinden 14,7 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanan ve 31  Temmuz'da mahkemeye ifade veren Real Madridli yıldız futbolcu Cristiano  Ronaldo'nun maliye ile uzlaşamadığı iddia edildi.

Hakkında yapılan 4 farklı suçlamayı reddeden Portekizli futbolcunun  suçlu bulunması halinde cezaevine girme olasılığının doğacağı belirtildi.

İspanya futbolunda son dönemde Barcelona'da forma giyen Arjantinli  Lionel Messi, vergi kaçırmaktan aldığı 21 ay hapis cezasını paraya çevirerek  davasını kapatmıştı. La Liga'da önceki yıllarda forma giyen Neymar, Radamel  Falcao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Daniel Alves ve Samuel  Eto'o gibi futbolcular hakkında da mali suçlardan açılan soruşturmalar veya  davalar bulunuyor.

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