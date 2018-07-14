Ronaldo'nun transferine ilişkin Florentino Perez'e suçlama! 'Bedelini ödeyecek'

Real Madrid kulübünün eski başkanı Ramon Calderon, İspanyol devinin Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satmasının ardından pişman olacaklarını ve mevcut başkan Florentino Perez'in bu hatanın bedelini ödeyeceğini dile getirdi.

Ronaldo'nun satışının affedilemez bir hata olduğunu dile getiren eski başkan bu transferin affedilemez bir hata olduğunu dile getirdi ve "Ronaldo, Pele ile aynı seviyede bir oyuncu. Real Madrid kulübü onu satarak affedilemez bir hata yaptı, bunun kulüp üzerindeki çok kötü sonuçları olacak. İnsanlar Kylian Mabappe veya Neymar'ın transferinden bahsediyor ama onlar Ronaldo'nun seviyesine yakın bile değil. 9 yıl önce yaptığımız Ronaldo transferi tarihi bir andı ve 1 milyarlık serbest kalma maddesi onun satılık olmadığını gösteren çok akıllıca bir maddeydi.'' dedi.

''PEREZ BU HATAYI AĞIR ÖDEYECEK!''

Madrid'in mevcut başkanı Florentino Perez'in bir hata yaptığı ve bu hatanın bedelini ağır ödeyeceğini belirten Calderon, ''Perez bu hatasının bedelini ağır ödeyecek. Cristiano, dünyanın 1 numarası bu sebeple kulüp çok büyük bir yara aldı ama bu Juve için çok iyi bir transfer. Onun orada da birçok kupa kazanacağını düşünüyorum, Şampiyonlar Ligi'ni de kazanması çok muhtemel. Juve için pahalı bir transferdi ama sponsorlar bu parayı karşılayacaktır. Benim için Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Pele ve Johan Cruyff ile aynı seviyede." ifadelerini kullandı.

(Sporx)