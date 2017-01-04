Ronda yeniden dövüşecek mi?

Amanda Nunes'e 48 saniyede nakavt olan ve özellikle sosyal medyada dalga konusu olan Rousey, maçtan sonra sessizliğe bürünürken, antrenörü yaptığı açıklamada sporcunun yeniden dövüşüp dövüşmeyeceğine karar vermediğini söyledi. Antrenör, insanların nefret söylemlerinin ise Ronda'yı etkilemediğini savundu.