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Ronda yeniden dövüşecek mi?

Spor basını bu sorunun yanıtını merak ediyor.

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Amanda Nunes'e 48 saniyede nakavt olan ve özellikle sosyal medyada dalga konusu olan Rousey, maçtan sonra sessizliğe bürünürken, antrenörü yaptığı açıklamada sporcunun yeniden dövüşüp dövüşmeyeceğine karar vermediğini söyledi. Antrenör, insanların nefret söylemlerinin ise Ronda'yı etkilemediğini savundu. 

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