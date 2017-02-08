Fenerbahçe zorluk derecesi yüksek maçlarda gol yemiyor
Bu sezon zorluk derecesi yüksek maçlarda kalesinde pozisyon dahi vermeyen Fenerbahçe, sadece M.United karşısında gol yedi.
- Milliyet
Fenerbahçe teknik direktör değişikliği yaşasa da en önemli özelliğini bu sezon da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler güçlü savunmasıyla yine dikkat çekiyor. Bu sezon zorluk derecesi yüksek maçların tamamına yakınından istediğini alarak ayrılan Fenerbahçe sadece tek gol yedi.
O golü de atan isim Wayne Rooney oldu. Kadıköy’de oynanan maç 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile devam ederken son dakikalarda çok uzak mesafelerden köşeyi bulan Rooney’nin golü sadece skoru değiştirmişti. Bu gol dışında sarı-lacivertli savunma zorluk derecesi yüksek maçlarda kalesinde gol görmeyerek önemli başarıya imza attı.
Bu arada Advocaat, kazanılan Beşiktaş maçı ile ilgili olarak oyuncularına değerlendirmelerde bulundu. Genel anlamda oyun disiplinine bağlı kalmalarından dolayı takımını kutlayan Hollandalı hoca ayrıca Beşiktaş’a çok fazla boşluk bırakılmamasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Ancak buna karşılık hücumda beklenin altında kaldıklarını da belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.