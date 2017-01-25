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Galatasaray'ın yeni hedefi: Jordan Ferri

Lequipe Gazetesi’nin iddiasına göre, Sarı-Kırmızılılar Lyon’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Ferri’nin peşinde. Fransız futbolcunun, takımdaki sistem değişikliği nedeniyle formasını kaybettiği ve ayrılmak istediği, Galatasaray’ın da bu fırsatı değerlendirmeye çalıştığı öne sürüldü.

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Galatasaray rotayı Fransa’ya çevirdi... Ülkenin en saygın gazetelerinden Lequipe’in iddiasına göre, Sarı- Kırmızılılar’ın hedefindeki yeni isim; Lyon’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Ferri. 
 
Piyasa değeri 7.5 milyon euro (30 milyon TL)
 
Fransız kulübünün alt yapıdan yetiştirdiği genç futbolcu, son yapılan yatırım ve Depay gibi isimlerin transferiyle beraber gelen sistem değişikliğiyle formasını kaybetti. Gazete işte bu nedenle genç yeteneğin takımdan ayrılmak istediğini, menacerler vasıtasıyla harekete geçen Galatasaray’ın da bu fırsatı değerlendirmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak bu transfer girişiminde Sarı- Kırmızılılar’ın işi hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan Ferri’nin piyasa değeri 7.5 milyon Euro civarında.
 
Baskı yapması isteniyor 
 
Galatasaray’ın ise şu an böyle bir bonservis bedelini ödemesi mümkün görünmüyor. Galatasaraylı yöneticilerin işte bu nedenle, genç oyuncudan Lyon’a baskı yapmasını ve işlerini kolaylaştırmasını talep ediyor. Bu arada Fransız futbolcunun kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon 15 lig maçında 647 dakika sahada kalan ve 3 asistle oynayan Ferri, Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 206 dakika görev aldı ve 1 gol atmayı başardı. Yönetim, ileride Selçuk İnan’ın yerine düşünülen Ferri için tüm şartları zorlayacak
 
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