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Rotterdam Açık'ta şampiyon Federer

Dünya klasmanında zirveye çıkmayı garantileyen İsviçreli Federer, Rotterdam Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Bulgar Dimitrov'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Rotterdam Açık Tenis Turnuvası finalinde Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer, şampiyon oldu.

Hollanda'da düzenlenen Rotterdam Açık'ın tek erkekler finalinde, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından yarın açıklanacak dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantileyen Federer ile Dimitrov karşılaştı.

Rakibini 55 dakika süren mücadele sonrasında 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Federer, kariyerinin 97. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Ekim 2012'den bu yana ilk kez dünya sıralamasında birinciliğe çıkacak 36 yaşındaki Federer, klasmanda zirveye yükselen en yaşlı tenisçi de olacak.

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