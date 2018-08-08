Rui Vitoria: Taraftarın desteği muazzamdı
Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Gol yemedikleri için mutlu olduklarını belirten Vitoria, "Farklı bir skor alamadık ancak maçı gol yemeden tamamlamak önemliydi. Sürekli gelişen bir takımız" ifadelerini kullandı.
Taraftarlara da teşekkür eden antrenör, "Taraftarların verdiği destek gerçekten muazzamdı. Böyle bir gruba sahip olmak harika. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.