Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rus hakem Sergei Karasev: Beşiktaş'ın stadı ve taraftarı gerçekten farklı

Beşiktaş'ın RB Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın hakemi Sergei Karasev, Rusya'da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Daha önce de birçok önemli turnuvada ve statta maç yönettiklerini söyleyen Karasev, "Ama Beşiktaş'ın stadındaki taraftarlar ve atmosfer gerçekten farklıydı. Yardımcılarımla iletişim kuramıyordum çünkü statta çok fazla ses vardı. Sanırım Türkiye'deki maçta kariyerimde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.
 
Werner'in ilk yarıda oyundan çıkmasıyla ilgili de konuşan Rus hakem, "Çıkmadan önce bizimle iletişim kurmadı. Çıkmasına şaşırdık çünkü herhangi bir sakatlığı yoktu. Birkaç gün sonra okuduk ki bu değişikliğin sakatlıkla bir ilgisi yokmuş" ifadelerini kullandı.
 
Maçın ikinci yarısında stattaki ışıkların bir kısmının gitmesinin herhangi bir risk oluşturmadığını söyleyen Karasev böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA