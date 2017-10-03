Rus hakem Sergei Karasev: Beşiktaş'ın stadı ve taraftarı gerçekten farklı

Daha önce de birçok önemli turnuvada ve statta maç yönettiklerini söyleyen Karasev, "Ama Beşiktaş'ın stadındaki taraftarlar ve atmosfer gerçekten farklıydı. Yardımcılarımla iletişim kuramıyordum çünkü statta çok fazla ses vardı. Sanırım Türkiye'deki maçta kariyerimde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

Werner'in ilk yarıda oyundan çıkmasıyla ilgili de konuşan Rus hakem, "Çıkmadan önce bizimle iletişim kurmadı. Çıkmasına şaşırdık çünkü herhangi bir sakatlığı yoktu. Birkaç gün sonra okuduk ki bu değişikliğin sakatlıkla bir ilgisi yokmuş" ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında stattaki ışıkların bir kısmının gitmesinin herhangi bir risk oluşturmadığını söyleyen Karasev böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını ifade etti.