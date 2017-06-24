Rus temsilcisi Zenit'ten Wesley Sneijder için transfer açıklaması

Galatasaray'da yeni sezonda Belhanda'nın transferinin ardından Hollandalı yıldız futbolcu Sneijder'in ayrılacağına dair iddialar son dönemde gündemi oldukça meşgul etti.

Dursun Özbek'in bu konuda henüz net bir açıklama yapmaması ve sadece "Sneijder şu anda bizim futbolcumuz." ifadelerine rağmen Hollandalı yıldızın Zenit'e transfer olacağı iddia edildi. Zenit yönetiminden bu konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi.

Rus kulübünün yetkilileri şu anda kampta olan takımları hakkında, "Transfer çalışmalarımız sürüyor.... Yeni sezonda Mancini önderliğinde en iyi kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Zenit yetkililerinden gelen açıklamada, "Mancini ile transfer konusunda fikir alışverişlerimiz sürüyor. Henüz bir isim vermemiz doğru olmaz. Ancak Sneijder ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Herhangi bir görüşme veya teklifte de bulunmadık." ifadelerine yer verildi. (Futbol Arena)