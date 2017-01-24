Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Russell Westbrook, Celtics efsanesi Bird'ü yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın deplasmanda Utah Jazz'ı 97-95 yendiği maçta kariyerinin 59. 'triple-double'ını yapan Russell Westbrook, bu alanda Boston Celtics efsanesi Larry Bird'ü yakaladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 6. sırada bulunan  Thunder, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu Jazz'ı 97-95 mağlup ederek 26.  galibiyetini aldı.
 
Thunder'ın yıldızı Westbrook, karşılaşmayı 38 sayı, 10 ribaunt, 10  asistle tamamlayarak sezonun 22'nci, kariyerinin 59'uncu "triple-double"ına imza  attı. Yıldız oyun kurucu, NBA tarihinde en fazla "triple-double" yapan oyuncular  sıralamasında Larry Bird'ü yakalayarak 5. basamağa çıktı. Westbrook'un önünde 78  kez "triple-double" yapan bir diğer NBA efsanesi Wilt Chamberlain bulunuyor.
 
Sezonun 17. yenilgisini yaşayan Jazz'da Gordon Hayward 17, Alec Burks  13, Rudy Gobert 12, Derrick Favors 10 sayı kaydetti.
 
Warriors 4 maç sonra kaybetti
 
Miami Heat, American Airlines Arena'da konuk ettiği Batı Konferansı  lideri Golden State Warriors'ı 105-102 yendi.
 
Üst üste 4. olmak üzere 15. maçını kazanan Heat'te galibiyeti getiren  basketi atan Dion Waiters, mücadeleyi 33 sayıyla tamamladı. Goran Dragic'in 19  sayı ürettiği ev sahibi takımda, Hassan Whiteside da 10 sayı, 15 ribauntla  "double-double" yaptı.
 
Dört maç sonra kaybederek 7. mağlubiyetini yaşayan Warriors'ta Kevin  Durant, 27 sayıyla takımının en skoreri oldu. Klay Thompson'ın 22 sayı bulduğu  konuk ekipte, Stephen Curry ise 21 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı  sağladı.
 
Cavaliers, Pelicans'a kaybetti
 
New Orleans Pelicans, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı  sahasında 124-122'lik skorla geçerek 18. galibiyetine ulaştı.
 
Smoothie King Center'da oynanan maçta Terrence Jones 36 sayı, 11  ribaunt ve Jrue Holiday 33 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans ortaya  koydu. Ev sahibi takımda Donatas Motiejunas 14, Langston Galloway 12, Dante  Cunningham 11 sayı buldu.
 
Bu sezon 13. maçını kaybeden Cavaliers'ta Kyrie Irving'in 49 sayısının  yanı sıra LeBron James'in 26 sayı, 10 ribaunt, 12 asistlik "triple-double"ı  mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk takımda Kevin Love ise 22 sayı, 16 ribauntla  "double-double"lık performans sergiledi.
 
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
 
Sonuçlar
 
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 99-109
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 86-112
Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 105-115
Miami Heat-Golden State Warriors: 105-102
Detroit Pistons-Sacramento Kings: 104-109
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 127-114
New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 124-122
Indiana Pacers-New York Knicks: 103-109
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 95-97

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60. günde referandum yapılacak

Kurtulmuş: Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60. günde referandum yapılacak

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA