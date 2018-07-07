Rusya - Hırvatistan | CANLI ANLATIM
2018 Dünya Kupası'nın son çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın kazananı yarı finalde İngiltere'nin rakibi olacak.
2018 Dünya Kupası'nın son çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın kazananı yarı finalde İngiltere'nin rakibi olacak.
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İLK 11'LER
Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Cheryshev, Kuziaev, Zobnin, Kudriashov, Golovin, Samedov, Dzyuba
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Strinic, Lovren, Vida, Rakitic, Modric, Kramaric, Perisic, Rebic, Mandzukic
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