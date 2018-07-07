Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rusya - Hırvatistan | CANLI ANLATIM

2018 Dünya Kupası'nın son çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın kazananı yarı finalde İngiltere'nin rakibi olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2018 Dünya Kupası'nın son çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın kazananı yarı finalde İngiltere'nin rakibi olacak.
 
Karşılaşmayı CANLI ANLATIM servisimizden anbean takip edebilirsiniz.
 
İLK 11'LER
 
Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Cheryshev, Kuziaev, Zobnin, Kudriashov, Golovin, Samedov, Dzyuba
 
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Strinic, Lovren, Vida, Rakitic, Modric, Kramaric, Perisic, Rebic, Mandzukic
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu 'Saldırıları kaynağından yok ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu 'Saldırıları kaynağından yok ediyoruz'

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

Sudan servet çıkarttı

Sudan servet çıkarttı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA