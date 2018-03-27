Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rusya: 1 Fransa: 3

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Fransa deplasmanda Rusya'yı 3-1 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Fransa, deplasmanda Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 40. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 49. dakikada Paul Pogba kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 68. dakikada Fedor Smolov'dan geldi.

Roman Neustaedter 90 dakika oynadı

Rusya Milli Takımı'nda, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustaedter 90 dakika görev yaptı.

Günün diğer hazırlık maçında İran, Merkur Arena'da konuk ettiği Cezayir'i 2-1 yendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA