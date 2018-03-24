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Rusya Futbol Federasyonu'ndan Roman Neustadter'e ceza!

Rusya Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin yıldızı Roman Neustadter'e Brezilya'ya kendi evlerinde 3-0 yenildikleri maçın ardından ceza verdi.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Roman Neustadter, Rusya Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın 2018 Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmesinin ardından ülke medyası, eleştiri oklarını Sarı Lacivertli oyuncunun üzerine yöneltmişti.

Neustadter'in Luzhniki Stadyumu'nda oynanan maçtan birkaç saat sonra takım arkadaşı Konstantin Raush ile birlikte Moskova'da bir gece kulübünde görüntülenmesi Rusların büyük tepkisini geçmiş ve iki oyuncuya da ceza verilmesi gündeme gelmişti.

Rusya Futbol Federasyonu da resmi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada hem Neustadter hem de Raush'u cezalandırdığını duyurdu. Açıklamada ayrıca iki oyuncunun özür mesajlarına da yer verildi.

(Fanatik)

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