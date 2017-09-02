Rusya Sırbistan'ı 75-72 mağlup etti

EuroBasket 2017 D Grubu 2. maç gününde Rusya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleyi Rusya, 75-72 kazandı.

Sırbistan, Bogdan Bogdanovic ve Boban Marjanovic ile maça iyi başlasa da, dakikalar geçtikçe yorgunluk etkili olmaya başladı. Alexei Shved ile etkili olan Rusya, koç Sergei Bazarevich'in etkin rotasyonu sayesinde sürekli daha enerjik ve dinamik kalan taraf oldu. Rusya, farkı artırsa da Sırbistan sertleşen savunmasıyla maçın içinde kaldı. Son bölümde çok fazla üçlük deneyen ancak başarılı olamayan Sırbistan, 3 sayı farkla mağlu oldu.

Rusya'da Alexei Shved, 22 sayı ile en skorer isim oldu. Timofey Mozgov ve Nikita Kurbanov, 11'er sayı ile galibiyete katkı sağladı. Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 14'te 6 ile 19 sayı üretti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Marko Guduric sadece 5.48 dakika süre aldı ve sayı üretemedi.

Bu sonuçla birlikte Rusya 2'de 2 yaparken, Sırbistan ilk mağlubiyetini aldı.

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