Rusya'da Fenerbahçe'den muhteşem zafer
THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe, CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.
Son oynadığı maçta evinde Darüşşafaka Doğuş'a mağlup olan Fenerbahçe, geçen sezon Final Four finalinde karşılaştığı CSKA Moskova'ya konuk oldu.
Normal süresi 75-75 biten karşılaşmayı, uzatmalardaki iyi oyunuyla Fenerbahçe 95-79 kazandı.
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