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Rusya'da Fenerbahçe'den muhteşem zafer

THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe, CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Son oynadığı maçta evinde Darüşşafaka Doğuş'a mağlup olan Fenerbahçe, geçen sezon Final Four finalinde karşılaştığı CSKA Moskova'ya konuk oldu.
 
Normal süresi 75-75 biten karşılaşmayı, uzatmalardaki iyi oyunuyla Fenerbahçe 95-79 kazandı.
 

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