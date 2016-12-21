Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rusya'dan son dakika ABD kararı

Kremlin Sözcüsü, ABD ile Rusya'nın arasındaki iletişim kanallarının neredeyse tüm iletişim kanallarının donduğunu açıkladı.

  • 12
  • 6
  • 0
  • 2
  • 1
  • 5
x

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018 yılında yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağına dair Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü, Putin'in 2018 seçimlerinde aday olup olmayacağını bilmediğini belirtti.

İLİŞKİLER DONDURULDU!

ABD Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda da bulunan sözcü, ABD ile Rusya'nın arasındaki neredeyse tüm iletişim kanallarının donduğunu belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Çelyabinsk kentindeki Etero fabrikasını ziyaret eden ve buradaki metal işçileri ile görüşen Vladimir Putin, burada yaptığı açıklamada emeklilik sinyali vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, hayalinin ne olduğuna dair bir soruya, "Kariyerimi başarıyla tamamlamak istiyorum" cevabını vermişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili her türlü kararı kararname ile çıkartabilecek

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili her türlü kararı kararname ile çıkartabilecek

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Rıdvan Dilmen annesini kaybetti

Rıdvan Dilmen annesini kaybetti

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA