Ruud Boffin resmen Antalyaspor'da
Antalyaspor, Belçikalı kaleci Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Ruud Boffin ile anlaştı. Sabah saatlerinde Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Belçikalı kaleci, Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'un ilerleyen günlerde Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği törenle Boffin'i taraftarına tanıtacak.
Boffin'i renklerine bağlayan kırmızı beyazlılarda, 4 yıldır Antalyaspor formasını giyen 35 yaşındaki kaleci Sasso Fornezzi ile yolların ayrılması bekleniyor.
Kırmızı beyazlılar daha önce Fransız yıldız Jeremy Menez ile Brezilyalı Maicon'u kadrosuna katmış, kiralık oynayan Salih Dursun'un da bonservisini almıştı.
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