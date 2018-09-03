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Ryan Babel: Aptalca bir şey söylemek yerine, bir şey söylememek daha iyi

Beşiktaş'ın Bursa deplasmanındaki tek golünü atan Hollandalı yıldız Babel'den, maç sonunda ilginç bir tepki geldi.

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Beşiktaş'ın Bursaspor karşısında tek golünü atan Ryan Babel, maçın ardından yayıncı kuruluşa maç değerlendirmesi yapmadı.

Karşılaşmayla ilgili soruya, ''Çok duygusal durumdayım. Aptalca bir şey söylemek yerine, bir şey söylememek daha iyi'' yanıtını veren Babel, gelecek haftalarla ilgili soruyu ise ''Bilmiyorum'' diye yanıt verdi.

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