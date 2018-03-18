Ryan Babel: Başakşehir, taktiksel olarak çok iyi bir oyun ortaya koydular
Ryan Babel, Beşikjtaş'ın Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından değerlendirmelerde bulunurken, şampiyonluk için de konuştu.
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Ryan Babel, kısa bir değerlendirme yaptı.
Ryan Babel, Başakşehir'i kutlarken, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin de puan kaybedeceğini söyledi.
İşte Bebel'in maç sonundaki açıklamaları...
''Öncelikle Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Taktiksel olarak çok iyi bir oyun ortaya koydular. Teknik direktörlerinin oynatmak istediği oyunu çok iyi ortaya koydular.''
''Şu an önümüzde uzun bir yol var. Ben inannıyorum ki rakiplerimiz puan kaybedecek. Bununla ilgili bir endişem yok.''
''Herkes şampiyonluk yarışından bahsediyor ama bu uzun bir yol. Maç maç hazırlanmamız gerekiyor.''
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