Ryan Babel: Beşiktaş'a transfer olduğumda ise ligin ne kadar geliştiğinin farkına vardım

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig'in birkaç yıl içinde İspanya ve İtalya ligleriyle rekabet edecek düzeye gelebileceğini söyledi.

Babel, The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ve Medipol Başakşehirli oyuncu Emmanuel Adebayor ile açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in gelişim halinde olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, "Türkiye'ye birkaç sezondur büyük oyuncular geliyor. Bizim takıma Real Madrid'den Pepe geldi. Lig gelişimini sürdürüyor. Daha önce Kasımpaşa'da da oynadım. Beşiktaş'a transfer olduğumda ise ligin ne kadar geliştiğinin farkına vardım. Böyle devam ettiği sürece Spor Toto Süper Lig'in bir süre sonra İtalya ve İspanya ile rekabet edecek düzeye gelebileceğini düşünüyorum. Burada güzel bir ortam var. Taraftarlar ve statlar harika." diye konuştu.

- Adebayor: "İstanbul'da çok güzel zaman geçiriyorum"

Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Adebayor ise Türkiye'de forma giydiği için mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'de insanlar futbola çok ilgi gösteriyor. Bu da bize yansıyor. Buraya transfer olmadan önce Afrika'ya dönme seçeneğim de vardı ama Türkiye'ye geldiğim için çok memnunum. İstanbul'da çok güzel zaman geçiriyorum. İyi futbol oynuyoruz ve başarılı bir takımız. Saha içinde amacım gol atmak, saha dışında ise Türkiye ligini tanıtmayı hedefliyorum. Bir gün, buradan güzel hatıralarla ayrılmak istiyorum." Togo'da futbol akademisi kurduğunu anlatan deneyimli oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Futbolu bıraktıktan sonra ülkeme dönüp genç oyuncular yetiştirmeyi hayal ediyorum. Türkiye ile de bağlantılarım devam edebilir. Burada oynadığım için çok şanslıyım. Türkiye'de futbol anlamında eksik bir şey yok. Bu kadar harika bir lige geleceğimi düşünmemiştim. İngiltere ve İspanya'da oynarken Süper Lig'i izleme fırsatım olmamıştı ama şimdi Süper Lig birçok ülkede takip ediliyor. Büyük oyuncular Türkiye'ye transfer oluyor. Genç Türk oyuncuların bu isimlerden ders alması gerektiğini düşünüyorum. Başka liglerde oynarken Süper Lig'i izleyemezdim. Şimdi ise Süper Lig birçok ülkede takip ediliyor. Lig gittikçe büyüyor. Çok tutkulu taraftarlar var."

Gomis: "Süper Lig'de kalite çok yüksek"

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis ise Türkiye'de yüksek seviyede bir futbol oynandığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Türkiye'de harika bir deneyim yaşıyorum. Taraftarlardan çok memnunum. Spor Toto Süper Lig'de kalite çok yüksek. Lig gelişim halinde. Türkiye'deki genç oyuncuların hedeflerine ulaşabilmeleri için daha fazla özveride bulunmaları gerekiyor. Tabii aynı zamanda genç oyunculara şans da tanınması gerektiğini düşünüyorum. Genç oyunculara örnek olmak zorundayız. İyi bir futbolcunun antrenman dışında da ne yaptığı çok önemli. Futbol gelişiyor. Önemli oyuncular var. Üst ve alt sıralardaki takımlar arasında fazla güç farkı da yok."