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Ryan Babel: Fişi çektik

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada son golü kaydeden Ryan Babel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın harika Şampiyonlar Ligi başlangıcında pay sahibi isimlerden olan Ryan Babel, 3-1 kazanılan Porto maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlk golden sonra kazanabileceklerinin farkına vardığını söyleyen Babel, şu sözleri söyledi; 
 
''İyi bir maç oynadık. Özellikle de savunmada çok sağlam durduk. Maçtan önce bir heyecan vardı ama golle beraber öz güvenimiz arttı. Öz güvenimiz arttığında da maçı kazanabileceğimizi fark ettik.
 
Bu seviyedeki bir turnuvada sonuçları hiçbir zaman ön göremezsiniz. Tabii ki iyi başlamak önemliydi ama daha çok maçımız var. Önümüzde çok uzun bir yol var.
 
2-1 uzun süre devam edince, rakip de baskı kuruyor. Fişi çekmek için 3. golü bulmamız gerekiyordu ve fişi çektik''

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