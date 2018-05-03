Ryan Babel: Harika bir maç oynadık
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta Ryan Babel, Twitter adresinden flaş bir paylaşımda bulundu.
Yarıda kalan derbinin ardından maçın kaldığı yerden devam edilme kararına tepki gösteren ve maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, ''Harika bir maç oynadık'' tweeti paylaştı.
Babel'in tweeti kısa sürede büyük beğeni toplarken Beşiktaş taraftarları Babel'e destek mesajları gönderdi.
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