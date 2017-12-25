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Ryan Babel için Beşiktaş'a 14 milyon euro teklif ettiler

Avrupa ve Türkiye'de siyah beyazlı takımı sırtlayan isimlerin başında gelen tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın kapısı ciddi şekilde çalındı.

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Siyah beyazlı yönetim flaş bir teklifle şaşkına döndü. Bir Çin kulübü, Beşiktaş'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Herkes, Cenk Tosun'a teklif beklerken, bambaşka bir isim için çok cazip bir teklif yapıldı. Gelin bu flaş transfer gelişmesinin detaylarına hep birlikte bakalım...

Beşiktaş'ta futbol kariyerinin 2. baharını yaşayan Ryan Babel, transferin gözdesi oldu. Siyah beyazlı ekipte gösterdiği performansla 6 yıl aradan sonra Hollanda Milli Takımı’na çağrılan 31 yaşındaki futbolcuya, Çin’den son derece cazip bir teklif geldi.

İsmi şimdilik gizli tutulan Çin kulübünün, Ocak ayında renklerine katmak istediği Babel için 14 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Siyah beyazlı yönetim bu sürpriz teklifi değerlendirmeye alırken, Babel ara transferde gitmeyi düşünmediğini ifade etti.

Hollandalı futbolcunun konuyla ilgili olarak yakınlarına, “Çin’den gelen teklif güzel ama ben Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Bu yüzden de ayrılmayı düşünmüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi sonrası böyle bir teklif gelirse, değerlendirebilirim” dediği belirtildi.

Bir yıl önce Beşiktaş’a gelen Babel, siyah beyazlı takımda 47 maç oynarken, 17 gol attı, 7 asist yaptı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, yılda 2.1 milyon Euro garanti ücret ve puan başı 4 bin Euro alıyor.

(Hürriyet)

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