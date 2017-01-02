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Beşiktaş'ta Ryan Babel ilk antrenmanına çıktı

İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya Belek'te kampa giren Beşiktaş'ta yapılan ilk antrenmana yeni transfer Ryan Babel de katıldı.

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Bugün siyah beyazlı takımla 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Antalya'ya gelerek yeni takımının ilk antrenmanına katıldı. 
 
Babel, Beşiktaş'taki ilk antrenmanında takım arkadaşlarıyla tanıştı.

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