Beşiktaş'ta Ryan Babel ilk antrenmanına çıktı
İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya Belek'te kampa giren Beşiktaş'ta yapılan ilk antrenmana yeni transfer Ryan Babel de katıldı.
Bugün siyah beyazlı takımla 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Antalya'ya gelerek yeni takımının ilk antrenmanına katıldı.
Babel, Beşiktaş'taki ilk antrenmanında takım arkadaşlarıyla tanıştı.
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