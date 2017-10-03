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Ryan Babel: Milli Takım'da kimseyi tanımıyorum

Uzun bir aradan sonra Hollanda Milli Takımı'na davet alan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

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Hollanda Milli Takımı ile son maçına 2011 yılında çıkan Ryan Babel, tekrardan Milli Takım'a çağrılmasının ardından Hollanda basınına ilginç açıklamalarda bulundu.
 
6 yıl aranın ardından Dick Advocaat tarafından kadroya çağrılan Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcusu, ''Beni izleyen herkes zaten kalitemi biliyordu. Uzun yıllar burada bulunmadım, birlikte oynama fırsatı bulamadık. Açıkçası neredeyse kadrodaki kimseyi tanımıyorum'' ifadelerini kullandı.
 
''KASIMPAŞA TRANSFERİM, MİLLİ TAKIM KAPISINI KAPATTI''
 
Geri dönüşü hakkında konuşan Babel, ''Belki bazı oyuncuları dinlendirebilirim. Mümkün olduğunda çok futbol oynamak istiyorum. Hollanda Milli Takımı'na çağrılmam Türkiye Ligi'nin kalitesini de ortaya gösteriyor. Babel artık geri döndü ve şimdi hedefi Dünya Kupası'na katılmak'' şeklinde konuştu.
 
Geçmiş transferlerini de değerlendiren Hollandalı yıldız, ''2012'de Ajax'a dönmem stratejik bir karardı. Çünkü o zaman Hollanda Ligi'nde oynayan futbolcular, Milli Takım'a daha çok çağrılıyordu. Kasımpaşa'ya transfer olduğumda Milli Takım kariyerimi neredeyse kapatıyordum. Al Ain'e gitmem ise sadece para içindi'' dedi.
 
Hollanda, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Hollanda, 7 Ekim günü Belarus ile deplasmanda, 10 Ekim'de ise İsveç ile evinde karşı karşıya gelecek.

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