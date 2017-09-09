Ryan Babel: Oğuzhan doğru zamanda bana pası attı ve ben de golü yaptım
Beşiktaş'ın Karabükspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadele takımın galibiyet golünü atan Ryan Babel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hollandalı yıldızın açıklamaları şöyle:
Golde merkeze geçmiştim. Oğuzhan doğru bir zamanda doğru bir yerde topu bana attı. Zemin gol vuruşu yapmak için zorlayıcıydı ama sonuçta golü attım. Kazandığımız için mutluyum. Sezonun başındayız. Geniş bir kadromuz var. Ben de daha iyi olabilirim.
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