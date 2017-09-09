Ryan Babel: Oğuzhan doğru zamanda bana pası attı ve ben de golü yaptım

Hollandalı yıldızın açıklamaları şöyle:

Golde merkeze geçmiştim. Oğuzhan doğru bir zamanda doğru bir yerde topu bana attı. Zemin gol vuruşu yapmak için zorlayıcıydı ama sonuçta golü attım. Kazandığımız için mutluyum. Sezonun başındayız. Geniş bir kadromuz var. Ben de daha iyi olabilirim.