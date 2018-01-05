Ryan Babel: Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın
Everton ile anlaşan Cenk Tosun'a eski takım arkadaşı Babel'den mesaj geldi. Babel espirili dille yazığı mesajda 'Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım.' dedi.
Everton ile anlaşan Cenk Tosun'a eski takım arkadaşı Babel'den mesaj geldi. Babel esprili dille yazığı mesajda "Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım." dedi.
İşte o paylaşım;
"Yeni yolculuğunda iyi şanslar. Gol sevinci için kendime yeni bir arkadaş aramak zorunda kalacağım. Ve senin için bir kural var. Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.