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Ryan Babel: Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın

Everton ile anlaşan Cenk Tosun'a eski takım arkadaşı Babel'den mesaj geldi. Babel espirili dille yazığı mesajda 'Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım.' dedi.

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Everton ile anlaşan Cenk Tosun'a eski takım arkadaşı Babel'den mesaj geldi. Babel esprili dille yazığı mesajda "Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım."  dedi.

İşte o paylaşım;

"Yeni yolculuğunda iyi şanslar. Gol sevinci için kendime yeni bir arkadaş aramak zorunda kalacağım. Ve senin için bir kural var. Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım."

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