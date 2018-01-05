Ryan Babel: Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın

Everton ile anlaşan Cenk Tosun'a eski takım arkadaşı Babel'den mesaj geldi. Babel esprili dille yazığı mesajda "Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım." dedi.

İşte o paylaşım;

"Yeni yolculuğunda iyi şanslar. Gol sevinci için kendime yeni bir arkadaş aramak zorunda kalacağım. Ve senin için bir kural var. Orada gol sevincimizi başkasıyla yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım."