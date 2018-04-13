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Ryan Babel: Tek hedefimiz kazanmaktı. Çok iyi odaklandık

Ryan Babel, Akhisarspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Telest Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yendiğ maçta 2 gole imza atan Ryan Babel, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
 
Ryan Babel, forvet pozisyonda da nasıl oynaması gerektiğini bildiğini söylerken, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi.
 
İşte Ryan Babel'in maç sonundaki açıklamaları...
 
''Bugün kazanmak çok önemliydi. Tek hedefimiz kazanmaktı. Çok iyi odaklandık. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyun içinde hatalar da yaptık. Rakibi oyunda tuttuk ama kazandık.''
 
Ben Ajax altyapısında da kariyerime başladığımda forvet olarak başladım. O dönem altyapı hocamın yönlendirmesiyle sol kanatta oynamaya başladı. Her zaman bir forvet olarak oynamaya hevesim vardı. Nasıl forvet oynanacağını biliyorum. Bunları da elimden geldiğince yapıyorum.''

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