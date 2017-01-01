Ryan Babel'de son dakika!
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı ve İstanbul'a getirdiği Ryan Babel'i yarın açıklamayı planlıyor.
Şenol Güneş'in ara transfer döneminde bizzat istediği ve sık sık Başkan Fikret Orman'ın da yurt dışına giderek izlediği Ryan Babel'de Siyah Beyazlılar mutlu sona yakın.
İstanbul'a deavet edilen ve Vodafone Arena'da oynanan maçı tribünden takip eden Hollandalı futbolcu, uzun süredir Türkiye'de olmasına rağmen bir türlü açıklanmayınca akıllarda soru işareti bırakmıştı.
Beşiktaş yönetimi ve Babel cephesi tekrar son pürüzleri giderdikten sonra anlaşmaya vardı ve yönetimin yarın gün içerisinde oyuncuyla sözleşme imzalaması, kamuoyuna duyurması bekleniyor.
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